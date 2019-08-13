В Совете Нацбанка сделали важное заявление о транзите российского газа

Росія продовжить договір про транзит газу через Україну на 1,5-2 роки. Фото: PRM

Глова Совета Нацбанка Богдан Данилишин заявил, что РФ придется заключить договор о транзите газа через Украину на 1,5-2 года.

В то же время Данилишин считает, что для давления на Украину в газовых переговорах Россия может прибегнуть к военному обострения на Донбассе. Об этом он написал в Facebook.

Данилишин отметил, что российский газопровод "Северный поток-2" в обход газотранспортной системы Украины заработает на полную мощность только через 1-1,5 года.

"Поэтому Россия будет давить на Украину, чтобы принудить к заключению краткосрочного транзитного договора. В этом ключе - и раздача паспортов жителям Донбасса, и ограничения на поставку различных видов топлива. Вполне возможно и военное обострение на Донбассе", - подчеркнул глава Совета Нацбанка.

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По его словам, до полноценного запуска "Северного потока-2" Украина будет обеспечивать привычные объемы транзита газа на уровне 50-65 миллиардов кубометров газа. Данилишин советует использовать это время на поиск источника хотя бы частичной компенсации потерь, которые понесет экономика Украины росле прекращения транзита.

Контракт на транзит российского газа по газотранспортной системе Украины завершается 31 декабря 2019-го. Очередные газовые переговоры запланировали провести в сентябре 2019-го. До этого их ждали сразу после президентских выборов в Украине. Первый раунд трехсторонних переговоров прошел в Берлине 17 июля 2018-го. Украинскую делегацию представлял министр иностранных дел Павел Климкин. Российскую - министр энергетики Александр Новак. Вторая встреча России, Украины и ЕС состоялась 21 января 2019-го в Брюсселе.