В СНБО указали наихудший сценарий пандемии коронавируса

Количество больных будет расти. Фото: Reuters

До 25 октября количество случаев коронавируса в Украине может достичь 360 тыс.

Это произойдет, если граждане не будут соблюдать правила карантина, заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, передает пресс-служба СНБО.

На совещании обсудили вопросы адаптации стратегии противодействия эпидемии Covid-19 в осенний период.

Данилов отметил, что в связи с началом учебного года и избирательным процессом необходимо организовать мониторинг динамики социальных контактов больных с 29 августа до 10 сентября. Данилов назвал выборы 25 октября одними из самых сложных за весь период независимости.

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Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что эпидемия во всем мире происходит волнообразно. Некоторые страны заявляли о спаде эпидемии, но быстро получили новую вспышку. Украина должна быть готова к развитию ситуации по всем сценариям.

Ближе к зиме количество смертельных случаев коронавируса может увеличиться. Вероятно, что молодежь начнет тесно контактировать со старшим населением, заявил доктор Ханс Клюге, директор Европейского регионального бюро ВОЗ.