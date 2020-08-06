В смертельном ДТП погибла известная львовская тренерка

Тренер скончалась на месте происшествия. Фото: Reuters

Стало известно, что в смертельном ДТП, которое произошло 5 августа на улице Замарстыновской во Львове, погибла известная львовская тренерка комплексной детско-юношеской спортивной школы № 1 СКА Лидия Ярыш.

Об этом сообщает "Гал-инфо".

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"Искренние соболезнования родным и близким. Большое горе для семьи, невосполнимая потеря для общины города. Погибла сильная, искренняя и целеустремленная женщина. Спасибо за труд, будем помнить ", - отметил мэр Львова Андрей Садовый.

В Олешковской районе Херсонской области произошла тройная дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии пассажирка одного из авто от полученных травм скончалась на месте. Еще два человека, среди них несовершеннолетний, травмированы.