В следующем году украинцы будут проходить повторный курс вакцинации от Covid-19 - Минздрав

Украинцев снова провакцинируют. Фото: Reuters

В следующем году планируется начать ревакцинацию населения от коронавируса.

Сейчас ведется работа над рекомендацией бустерной вакцины для людей с хроническими заболеваниями, которые ослабляют иммунитет, сказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в интервью телеканалу "Рада".

Все свидетельствует о том, что украинцам придется вакцинироваться от коронавируса каждый год, поскольку иммунитет к Covid-19 со временем ослабевает, даже после прививки.

Массового введения бустера для других категорий населения не будет.

"Не рассматривается рекомендация о введении таким людям бустерной дозы. Пока мы планируем использовать полный курс ревакцинации в следующем году. То есть человек, который получил две дозы в 2021 году, должен получить такие же две дозы в 2022 году",- пояснил главный санврач.

"Пока что так. Мы понимаем, что иммунитет к коронавирусу не постоянен и через некоторое время он все меньше и меньше становится. Поэтому те люди, которые прошли полный курс прививки, должны пройти повторную прививку, чтобы восстановить иммунный ответ", - добавил Кузин.

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Из-за роста количества больных Covid-19 с сентября переполнены стационары больниц, но самая большая проблема - с медицинским персоналом.