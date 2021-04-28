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среда, 28 апреля 2021 23:02

В школах и больницах появится скоростной интернет

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В школах и больницах появится скоростной интернет
Минцифры анонсировало скоростной интернет во всех школах. Фото: glavcom.ua

К концу 2021 года в Украине шесть тысяч школ и больниц подключат к скоростному интернету.

Об этом заявил глава Министерства цифровой информации Михаил Федоров.

"У нас есть 500 млн гривен для того, чтобы в этом году подключить к интернету 3000 сел, 6000 объектов социальной инфраструктуры - школы и больницы - к оптическому интернету", - сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине появятся тестовые центры 5G

По словам Федорова, параллельно идет работа над внедрением мобильного интернета 4G на всей территории Украины.

Через два года операторов мобильной связи будут наказывать за низкое качество или отсутствие интернета на дорогах и в небольших населенных пунктах Украины. План проверки качества интернета уже утвердили на заседании Кабинета министров.

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