В школах и больницах появится скоростной интернет

Минцифры анонсировало скоростной интернет во всех школах. Фото: glavcom.ua

К концу 2021 года в Украине шесть тысяч школ и больниц подключат к скоростному интернету.

Об этом заявил глава Министерства цифровой информации Михаил Федоров.

"У нас есть 500 млн гривен для того, чтобы в этом году подключить к интернету 3000 сел, 6000 объектов социальной инфраструктуры - школы и больницы - к оптическому интернету", - сказал он.

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По словам Федорова, параллельно идет работа над внедрением мобильного интернета 4G на всей территории Украины.

Через два года операторов мобильной связи будут наказывать за низкое качество или отсутствие интернета на дорогах и в небольших населенных пунктах Украины. План проверки качества интернета уже утвердили на заседании Кабинета министров.