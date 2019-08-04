В Северодонецке построят первый в городе парк

Фото: biggggidea.com

Английский мини-парк для семейного досуга, со спортивной площадкой и кинозалом, может появиться в городе без всякого парка - Северодонецке Луганской области. Это пространство для активного отдыха, где можно еще и выучить английский. Кампанию по сбору средств на него запустила северодонеччанка Анастасия Муранова, пройдя обучение в Академии краудфандинг ООН.

По словам Анастасии, в Северодонецке, городе, который приняло более 40 000 переселенцев, является всего 3 локации для прогулки и ни парка.

"Мамы с детьми преодолевают километры в поисках хоть какого-то пространства для отдыха. Поэтому мы хотим это изменить ", - говорит Анастасия.

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Вторая проблема, которую решает проект - незнание горожанами английского языка.

"В нашем городе и регионе многие люди не понимают необходимость владеть языками и даже не представляют, какая это преимущество - знать английский. по

помощью активностей парка мы змотивуемо жителей города к обучению ", - объясняет предпринимательница.

Сама Анастасия английский учит еще с детства. Сейчас она не представляет своей жизни без нее и считает, что незнание языков сильно ограничивает человека.

"Самый эффективный метод изучить и знать язык - это постоянное совершенствование. Это как ходить в спортзал или есть - получение знаний имеет тот же принцип. Изучить раз и навсегда невозможно, английский должно быть стилем жизни, если хотите владеть им свободно. Даже минимальный уровень требует усилий и времени, обещания вроде "английский за час", к сожалению, не дают особого результата. Нейронные связи - длительный и сложный процесс ", - считает предпринимательница.

Организационного опыта у Анастасии и ее коллег тоже хватает: они уже открыли три школы английского языка в области.

"Парк - не первая наша мечта, которую воплощаем в жизнь, и не первый раз, когда привлекаем помощь. Когда мы мечтали иметь необычную школу, попав в которую, вы бы переноситесь в Лондон. Благодаря финансовой поддержке международных организаций, в том числе UNDP, мы открыли аж три таких заведения ", - рассказывает девушка.

Ролик для кампании создал продакшн из Северодонецка "Свое кино" при поддержке Программы ООН по восстановлению и развитию мира и по

средства Европейского Союза, правительств Японии и Польши.

Узнать больше о проекте и поддержать его можно здесь.

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