В сети показали опасные развлечения столичной молодежи

Киевская молодежь прыгает с высокого моста. Фото: tcb.com.ua

В сети вызвало волну возмущения видео с опасными развлечениями в столице. На ролике видно, как молодежь прыгает в воду с моста без снаряжения. С берега за ними наблюдают люди.

Короткое видео опубликовали в Telegram-канале "Х**вый Киев".

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Пользователи с возмущением отреагировали в комментариях. Они напомнили, что такие прыжки опасны ударом животом о воду или головой о камни, которые могут привести к смерти или серьезным травмам.

На прошлой неделе киевские спасатели достали из озера Заплавное в Дарницком районе тело погибшего подростка.