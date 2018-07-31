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вторник, 31 июля 2018 20:02

В СБУ рассказали о российских офицерах, воевавших на Донбассе

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  СБУ разоблачила российских военных, воевавших на Донбассе. Фото: Vampersanda
СБУ разоблачила российских военных, воевавших на Донбассе. Фото: Vampersanda

Сотрудникам СБУ удалось разоблачить двух кадровых офицеров вооруженных сил РФ, которые под прикрытием прибыли в Украину, для осуществления террористической и иной противоправной деятельности.

Отмечается, что в 2015 году российские офицеры з позывными "Баркас" и "Рязань" были отправлены на территорию так называемой "ДНР" (г.. Кальмиусское Старобешевского района). Там военные возглавили командование 1-й Отдельной мотострелковой бригады 1-го Армейского корпуса Министерства обороны террористической организации "ДНР", передает ТСН.

 

Митяев Олег Юрьевич, позывной "Баркас"

"Баркас" - Митяев Олег Юрьевич, гражданин РФ, 1974 г.р., родился в г. Оренбург РФ. Женат, имеет троих дочерей. Окончил Суворовское военное училище в 1991 году, а через 4 года - Омское высшее общевойсковое, дважды Краснознаменное училище им. М.В.Фрунзе, в 2009 году - Общевойсковую академию ВС РФ. В 1995-2007 гг. занимал руководящие должности от командира взвода до начальника разведки штаба десантно-штурмового полка воздушно дивизии Северо-Кавказского военного округа РФ. В 2009-2013 гг. служил на руководящих должностях в отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде (г.. Ульяновск). От октября 2013 до марта 2015 - командир отдельной десантно-штурмовой бригады (г. Улан-Удэ).

По официальной информации, с апреля 2015 по ноябрь 2016 был начальником 1 управления (резервных формирований мотострелковых войск) 12 командования резерва Южного военного округа. В 2015 году награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" с мечами 1 степени.

Однако на самом деле от октября 2015 до ноября 2016 занимал должность командира 1-й ОМСБр, что в Кальмиусском Старобешевского района Донецкой области. Службу в качестве командира 1-й ОМСБр проходил под фамилией прикрытия как полковник (генерал-майор) Дыгало (Варавва) Николай Николаевич. На территории Украины в июне 2016 по приказу президента РФ получил звание генерал-майор.

Известен тем, что под его управлением состоялось уничтожение и разворовывание местной инфраструктуры. Также отличился чрезмерным употреблением алкогольных напитков, издевательством над боевиками бригады из числа граждан Украины. Кроме того, был причастен к гибели значительного количества российских военных, тела которых лично перевозил в Республику Бурятия.

По возвращении в Россию, назначен командиром 201-й Гатчинской ордена Жукова дважды Краснозвездной военной базы РФ в Республике Таджикистан (самый военный объект за пределами России, дислоцируется в городах Душанбе и Курган-Тюбе).

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Плисов Алексей Владленович, позывной "Рязань"

"Рязань" - Плисов Алексей Владленович, 08.09.1973 г.р., имеет сына Илью (выпускника Тверского суворовского военного училища МО РФ). Полковник ВС РФ, личный номер В-769822. Служил на руководящих должностях в 137 гвардейском ордена Красной звезды парашютно-десантном полку (в / ч 41450, г. Рязань). Участвовал в боевых действиях в Чеченской республике и в "миротворческой" миссии ВС РФ в Северной Осетии. В июле 2013 - командир разведывательного подразделения 49-й общевойсковой армии Южного военного округа РФ.

По официальной информации, в 2016 проходил военную службу в резервных формированиях мотострелковых войск 12 командования резерва Южного военного округа.

На самом деле участвовал в боях за Донецкий аэропорт, руководил военным полигоном т. Н. МО "ДНР" в г. Торез Донецкой области. От конца 2016 гг. До января 2017 занимал должность первого заместителя командира бригады (по боевой подготовке) 1-й ОМСБр. Исполнял обязанности руководителя 1-го ОМСБр за временного отсутствия ее командира "Баркаса".

Также причастен к хищению местной инфраструктуры и вывоз ТМЦ в РФ, а также к гибели значительного количества российских военных, тела которых лично перевозил в Республику Бурятия.

По возвращении в Россию, назначен командиром 4-й российской военной базы в Южной Осетии.

В Украине суд приговорил на 14 лет бывшего заместителя военного комиссара. Мужчину обвинили в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

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