В Ровенской области зафиксирована еще одну смерть от Covid-19

12 мая в Ровенской области коронавирус подтвердили у 7 человек. Фото: Reuters

На Ровенщине от осложнений Covid-19 умерла 55-летняя женщина. Она была присоединена к ИВЛ-аппарату.

Из-за коронавируса в области всего погибли 24 человека, сообщил глава облгосадминистрации Виталий Коваль.

В то же время, в понедельник от Covid-19 выздоровели 47 пациентов.

"Друзья, впервые за сутки количество людей, которые выздоровели превысило число заболевших, - отметил Коваль. - Сейчас на проверке в Ровенском областном лабораторном центре 342 образца".

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С начала вспышки в Ровенской области коронавирус подхватили 1035 человек. "Из них - 219 медработников и 78 детей", - добавил чиновник.

12 мая в Ровенской области наличие нового типа коронавируса подтвердили у 7 человек в возрасте от 19 до 86 лет.