В российской колонии умер украинец

Украинцу не была оказана необходимая медицинская помощь. Фото: Pixabay

В российской колонии в результате ненадлежащего оказания медицинской помощи скончался гражданин Украины Владимир Здоренко. Мужчина скончался утром 5 февраля.

Об этом сообщает крымская правозащитная группа со ссылкой на ведущего эксперта Регионального центра прав человека Романа Мартыновского.

По словам Мартыновского, Владимир Здоренко, 1971 года скончался утром в субботу в ВК-1 Адыгеи России.

Здоренко был осужден в Крыму за кражу. В нарушение Международного гуманитарного права украинец в 2019 году был вывезен в Россию для отбывания наказания.

В местах лишения свободы его заразили ВИЧ-инфекцией. Украинцу не была оказана необходимая медицинская помощь, что также является нарушением Международного гуманитарного права, отмечают правозащитники.

Ранее стало известно, что протестующих из Новых Санжар приговорили к 5 годам тюрьмы и штрафов.