В России задержали украинца - обвиняют в шпионаже

Украинца обвиняют в шпионаже. Фото: unian

В г. Тула Российской Федерации задержали гражданина Украины.

Его обвиняют в сборе секретной информации о новейших образцах стрелкового вооружения и технической документации к ним. Об этом сообщает Федеральная служба безопасности РФ.

В ФСБ заявили, что украинец якобы по заданию разведывательных служб Украины осуществлял поиск сотрудников российских оборонных предприятий из числа секретоносителей.

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В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье 276 УК России (Шпионаж).

Военнослужащего ВСУ посадили за решетку на шесть лет за помощь России и ДНР. Мужчина с 2020-го собирал и передавал врагам разведывательную информацию. Военный с помощью одного мессенджера сообщал боевикам ДНР об организационно-штатной структуре, количестве личного состава, вооружении, месте дислокации, задачах, проведениях учений с участием международных партнеров, передвижениях и морально-психологическом состояние отдельных подразделений ВСУ в ООС.