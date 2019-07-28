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воскресенье, 28 июля 2019 14:01

В России умер критик Путина

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В России умер критик Путина
Владимир Кара-Мурза умер в возрасте 60 лет. Фото: НТВ

В России умер тележурналист Владимир Кара-Мурза, который был заядлым критиком режима Володира Путина.

Кара-Мурза умер 28 июля, в возрасте 60 лет. Об этом сообщил его сын в Facebook.

"Сегодня, 28 июля, ушел из жизни Владимир Алексеевич Кара-Мурза. Историк, тележурналист, один из основателей "старого НТВ". Мой папа. Ушел в 8 утра, в день своих именин", - говорится в сообщении.

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На российское телевидение Владимир Кара-Мурза-старший пришел в 1992 году, устроившись редактором и корреспондентом программы "Итоги" на канале "Останкино", а через год ушел на первую в РФ частную телекомпанию НТВ и до 2001 года вел собственную передачу "Сегодня в полночь" . После конфликта вокруг НТВ ушел с телеканала и работал, в том числе на "ТВ-6", ТНТ, ТВС и RTVI. Также был был ведущим "Эхо Москвы" и "Радио Свобода".

Журналист известен критикой политики российского президента Владимира Путина.

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