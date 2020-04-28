В России скандал с праздничными баннерами: перепутали две войны

В российском Нижнем Новгороде в честь будущего праздника установили баннеры с изображением военных и надписями "Спасибо за победу".
Однако их авторы перепутали Вторую мировую с гражданской войной, пишет "Медуза" со ссылкой на паблик в ВК "Типичный Нижний Новгород".
На плакате изображены матросы Волжской военной флотилии, участвовавшие именно в гражданской войне, – в Нижнем Новгороде в их честь установлен монумент.
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В центре градостроительства и архитектуры Нижнего Новгорода заявили, что баннеры разместили без их ведома. Все 10 баннеров уже сняли.
В пос. Борисоглебский Ярославской области сильным порывом ветра снесло мост, который в 2015 году во время своей предвыборной кампании открывала нынешний депутат Госдумы Валентина Терешкова.
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