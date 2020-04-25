В России ветром снесло мост, на котором пиарилась подруга Путина

В пос. Борисоглебский Ярославской области сильным порывом ветра снесло мост, который в 2015 году во время своей предвыборной кампании открывала нынешний депутат Госдумы Валентина Терешкова.

Об этом пишет "Дождь" со ссылкой на региональные СМИ РФ.

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Автор: ВКонтакте/Подслушано Борисоглебский ЯрОбл В России ветром сдуло мост

Мост через реку Устье был открыт в конце 2015 года. На его строительство ушло более 20 млн руб. В открытии участвовала уроженка Ярославкой области Валентина Терешкова, которая лично контролировала ход проведенных работ.

Автор: ВКонтакте/Подслушано Борисоглебский ЯрОбл Мост открывала лично Валентина Терешкова

Терешкова – депутат Госдумы от "Единой России". Именно она в начале марта нынешнего года предложила снять ограничения президентских сроков либо обнулить сроки президентства Владимира Путина после принятия обновленной конституции РФ. Это даст возможность нынешнему лидеру России переизбираться на пост главы государства неограниченное число раз.