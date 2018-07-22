В России присвоили себе украинский город

В этом году Чернигов будет отмечать 1110-летие первого летописного упоминания о городе. Фото: andy-travel.com.ua

Александр Щипков, которого в России считают "политическим философом", назвал Чернигов российским городом.

Об этом он сказал в эфире одного из российский так называемых религиозных каналов, которые часто распространяют пропаганду Кремля.

"На Украине обьявили Илью Муромца украинцем. Сказали, что он родился не во Владимирской области, не во Владимирском крае, а в Чернигове. Чернигов - он такой же русский город, как и Владимир. Если им хочется, чтобы Илья Муромец был родом из Чернигова - пусть", - заявил Щипков.

Кроме того, он обвинил украинцев в том, что они "постоянно хотят разделить русский мир".

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Россия под лозунгами "Защитим русский мир" напала на Украину - аннексировала Крым и разожгла войну на Донбассе. За четыре года боевых действий там погибли более 10 тыс. гражданских.