В России придумали новую "причину" комы Навального

Правоохранители изъяли и отправили на экспертизу около 500 объектов, в том числе одежду и биоматериал Навального. Фото: Reuters

В России предполагают, что одной из версий ухудшения состояния здоровья оппозиционера Алексея Навального является его любовь к диетам. Все исследования, проведенные врачами РФ, якобы опровергают отравление российского политика.

Об этом заявил руководитель Следственного управления сибирской транспортной полиции Сергей Потапов, передает российский "Интерфакс".

По его словам, диета могла ухудшить состояние здоровья Навального на фоне обострения панкреатита. Правоохранители начали дополнительные проверки, чтобы установить обстоятельства происшествия. Во время осмотров следователи изъяли и отправили на экспертизу около 500 объектов, в том числе одежду и биоматериал Навального, а также мусор из аэропорта Томска.

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20 августа российскому политику Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. 2 сентября в правительстве Германии заявили, что, согласно выводам военных токсикологов, Навального отравили веществом из группы "Новичок".