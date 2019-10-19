В России нашли двойника Зеленского

Показали двойника Зеленского. Фото: Mash

Двойник президента Украины Владимира Зеленского по имени Умид, которого ранее заметили в метро, дал интервью.

Многие считали, что фото сделано в киевском метро, но на самом деле снимок из подземки Москвы. Умид рассказал телеграм-каналу Mash о том, как узнал о сходстве с президентом Украины.

"Его часто узнают на улице, а на работе в шутку называют Зеленским. Мечты у Умида самые простые: достойно жить со своей семьей. А звездной копии мужчина желает здоровья (и в случае чего готов подменить на съемках)", - говорится в комментарии к видео.

Мужчина родился в Узбекистане, но работает в Москве.

"Я раньше не знал, кто такой этот Зеленский. Тогда мне, еще в 2017 году друзья говорили, что есть юморист такой, ты на него похож. А когда он президентом стал, я уже узнал", - говорит Умид.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В России решили приписать украинцев к потенциальным граждан РФ

Ранее Умида заметили и сфотографировали в московском метро.