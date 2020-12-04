В России на вечеринке распивали антисептик - есть погибшие

Еще один человек выжил, но потерял зрение. Фото: pinterest.com

В российской Якутии на застолье употребляли антисептик вместо алкоголя.

Вследствие этого погибли 8 человек из одной компании. Антисептические средства для рук сняли с продаж, сообщает издание Ladbible.

В селе Томтор алкоголь не продают 10 лет, после решения на местном собрании. Семья купила пятилитровую канистру антисептика, которым угощала гостей.

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3 человека умерли сразу, еще пятеро - в больнице. Один человек выжил, но потерял зрение. Сиротами остались 5-летние дети.

В Роспотребнадзоре сообщили, что антисептик, которым отравились люди, содержит 69% метанола, что является значительным превышением норм.

В Москве госпитализировали продюсера 73-летнего Бари Алибасова. Плохое самочувствие спровоцировало передозировка "Виагрой".