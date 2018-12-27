В России хотят упростить правила пребывания украинцев

Президент России Владимир Путин хочет упростить правила пребывания для украинцев и белорусов и поддержал идею ужесточения контроля за въезжающими на территорию страны мигрантами.
Информацией о планах Путина поделился глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов. Он рассказал, что Путин поддержал идею отмены обязательного экзамена по русскому языку для мигрантов из Украины и Беларуси, сообщает "Бизнес.Медиа".
Также президент РФ согласился упростить для них получение гражданства и вида на жительство.
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Напомним, как ранее сообщалось, президент России Владимир Путин уверен, что "провокация" в Керченском проливе предполагала гибель украинских моряков.
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