В России хотят упростить правила пребывания украинцев

Украинцам в России станет проще. Фото: РБК

Президент России Владимир Путин хочет упростить правила пребывания для украинцев и белорусов и поддержал идею ужесточения контроля за въезжающими на территорию страны мигрантами.

Информацией о планах Путина поделился глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов. Он рассказал, что Путин поддержал идею отмены обязательного экзамена по русскому языку для мигрантов из Украины и Беларуси, сообщает "Бизнес.Медиа".

Также президент РФ согласился упростить для них получение гражданства и вида на жительство.

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Напомним, как ранее сообщалось, президент России Владимир Путин уверен, что "провокация" в Керченском проливе предполагала гибель украинских моряков.