В России хотят посадить на 4,5 года активиста, который носил передачи украинским военнопленным

Активиста, который носил передачи украинцам хотят посадить. Фото: РБК

В России могут посадить на 4,5 года гражданского активиста Константина Котова - именно такого наказания для него требует прокуратура.

Котова обвиняют в неоднократном нарушении установленного порядка организации либо проведения митинга. Он был задержан в конце июля, а в августе арестован решением Пресненского районного суда Москвы, сообщает Крым.Реалии со ссылкой на адвоката активиста Марию Эйсмонт.

Константин Котов неоднократно выходил с одиночными пикетами в поддержку украинских политзаключенных, выступал против аннексии Крыма Россией, занимался организацией передачи продуктов пленным украинским морякам, которые содержатся в московских СИЗО.

Напомним, 25 ноября 2018 два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу" осуществляли плановый переход из Одессы в Бердянск для создания новой базы ВМС в Азовском море. Утром того же дня российский военный корабль совершил таран буксира "Яны Капу" недалеко от Керченского пролива. Из экипажа буксира никто не пострадал.