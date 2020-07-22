В результате обстрела боевиков загорелся лес на Луганщине

Для ликвидации пожара пиротехнический расчет ДСНС. Фото: ДСНС

В результате обстрела боевиков в Новоайдарском районе на территории Трехизбенского лесничества возник пожар сухой травы и молодого леса.

Пожар произошел вблизи села Лопаскино. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Оболони произошел пожар - полиция задержала поджигателя

С целью оказания помощи работники лесного хозяйства привлекли 16 автоцистерн и пиротехнический расчет ДСНС.

Ранее, лесной пожар, который возник 6 июля в Луганской области, полностью ликвидировали. Пожар начался около с. Осколоновка Новоайдарского района на территории Боровского и Ахтырского лесничеств.