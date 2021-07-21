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среда, 21 июля 2021 10:39

В результате непогоды опаздывают поезда: перечень рейсов

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В результате непогоды опаздывают поезда: перечень рейсов
В связи со сложными погодными условиями возможны задержки поездов. Фото: pixabay.com

Сегодня вероятно задержание ряда поездов в Украине из-за ухудшения погодных условий.

Несколько поездов уже опоздали почти на 3 ч., сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Список рейсов, следующих с опозданием из-за непогоды:

▪️ № 137 Лисичанск - Хмельницкий задерживается на 2 ч. 50 мин.;
▪️ № 64 Киев - Харьков задерживается на 2 ч. 36 мин.;
▪️ № 101 Киев-Херсон задерживается на 2 ч.;
▪️ № 15 Харьков - Рахов задерживается на 2 ч.;
▪️ № 126 Киев - Константинов задерживается на 1 ч. 45 мин.;
▪️ № 188 Ковель - Николаев задерживается на 1 ч.;
▪️ № 232 Геническ - Ивано-Франковск задерживается на 1 ч.;
▪️ № 87 Новоалексеевка - Ковель задерживается на 1 ч.;
▪️ № 72 Киев-Запорожье задерживается на 45 мин.;
▪️ № 204 Геническ - Кривой Рог задерживается на 42 мин.;
▪️ № 868 Гречаны - Киев задерживается на 42 мин.;
▪️ № 11 Новоалексеевка - Киев задерживается на 37 мин.;
▪️ № 282 Хмельницкий - Геническ задерживается на 30 мин.;
▪️ № 9 Киев - Мариуполь задерживается на 30 мин.;
▪️ № 19 Киев - Попасная задерживается на 30 мин.

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Над Кропивницким прошел мощный ливень, дождь залил улицы города. Гроза и град нанесли горожанам неудобства: авто были вынуждены ехать в воде, а на огородах град побил помидоры. Во многих местах сильный ветер, сопровождавший ливень, повалил деревья. Из-за непогоды на некоторых дорогах Кропивницкого ограничили дорожное движение.

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