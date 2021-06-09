В рейтинг лучших университетов мира впервые попали восемь украинских вузов

Лучшим университетом назвали Массачусетский технологический институт. Фото: pixabay.com

В рейтинг лучших университетов мира 2022 года вошли восемь украинских высших учебных заведений. Это самое большое количество за всю историю рейтинга.

Шесть вузов сохранили позиции в топе, свидетельствуют данные глобального рейтинга университетов QS World University Rankings. Это Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, Национальный технический университет Харьковский политехнический институт, Национальный технический университет Украины Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского, Сумский государственный университет, Национальный университет Львовская политехника и Национальный университет Киево-Могилянская академия.

Впервые в рейтинг попал Львовский национальный университет им. Ивана Франко (1001-1200 место), а Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина ухудшил прошлогоднюю позицию и вышел из ТОП-500, заняв место в диапазоне 510-520.

Лучшим университетом уже 10 лет подряд считают Массачусетский технологический институт в США. На втором месте в этом году оказался Оксфордский университет в Великобритании, а третью строчку делят американский университет Стенфорда и британский Кембридж. Гарвардский университет вышел из тройки лидеров и занимает пятую позицию в мировом рейтинге.

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Национальный университет им. Тараса Шевченко и Национальный университет КПИ им. Игоря Сикорского возглавили топ-10 украинских университетов по уровню присутствия в сети. В мировом рейтинге вузов они заняли 1162-е и 1597-е места.