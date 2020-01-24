В Раде появился законопроект о всеукраинском референдуме

Фото: facebook.com/stefanchuk.official

В Верховной Раде Украины подготовили законопроект о всеукраинском референдуме.

Об этом первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук написал в Facebook.

"Сегодня под председательством первого заместителя председателя Верховной Рады Украины состоялось очередное заседание рабочей группы по разработке законопроектов по вопросам народовластия и прямой демократии, на котором обсуждался подготовленный проект Закона Украины" О всеукраинском референдуме", - говорится в сообщении.

Стефанчук отметил, что подготовленный участниками рабочей группы законопроект "О всеукраинском референдуме" не является окончательной редакцией, он еще требует существенной доработки.

"Однако во время его разработки уже было достигнуто соглашение между участниками группы по таким существенным и дискуссионных вопросов, как предмет референдума и участие всеукраинских общественных организаций в проведении референдума, а также терминологически приведены нормы законопроекта в соответствие с Избирательным кодексом Украины", - написал нардеп.

В Верховной Раде составляют перечень тем, которые не могут быть вынесены на всеукраинский референдум.