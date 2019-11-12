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вторник, 12 ноября 2019 10:37

В Раде готовят список запрещенных для референдума вопросов

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В Раде готовят список запрещенных для референдума вопросов
Конституция запрещает выносить на референдум вопросы бюджета, налогов и амнистии. Фото: slovoidilo.ua

В Верховной Раде составляют перечень тем, которые не могут быть вынесены на всеукраинский референдум.

Об этом сказал первый заместитель председателя парламента Руслан Стефанчук в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

"Согласно Конституции Украины, есть исключения, по которым не может осуществляться референдум. В частности, референдум не может касаться вопросов бюджета, налогов и амнистии. Это три конституционно предусмотренных запрета. Но мы идем дальше.

Нужно изучить опыт других стран, поставить предохранители, чтобы не получить результаты референдума, которые получила Великобритания с Brexit. Нужно поставить то, что вопросы территориальной целостности, суверенитета не должны быть предметом всеукраинского референдума. Не может быть предметом референдума делегирование полномочий органам власти. Мы сейчас проходим около 11 исключений, которые не могут быть предметом референдума", - говорит Стефанчук.

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Президент Владимир Зеленский заверил, что иностранцы и иностранные компании получат возможность покупать украинскую землю только по результатам всеукраинского референдума.

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