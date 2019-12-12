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четверг, 12 декабря 2019 13:07

В Раде переизбрали состав ВСК по расследованию нападений на активистов

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В Раде переизбрали состав ВСК по расследованию нападений на активистов
Фото: fakty.com.ua

Народные депутаты создали в Верховной Раде временную следственную комиссию для осуществления парламентского контроля за расследованием нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов в течение 2017-2018 годов.

Соответствующее решение поддержали 347 парламентариев, сообщает корреспондент Укринформа.

В состав новой ВСК вошли 13 народных депутатов.

Восемь "Слуг народа" - Марина Бардина, Игорь Васильев, Дмитрий Гурин, Алексей Жмеренецький, Гео Лерос, Мария Мезенцева, Дмитрий Наталуха, Егор Чернев. А также Юрий Павленко от "ОПЗЖ", Иван Крулько из "Батькивщины", Виктория Сюмар с "Европейской солидарности "Соломия Бобровская из" Голоса "и Лариса Билозир от депутатской группы" За будущее "

Председателем тимсчасовои слидчоикомисии выбрали Игоря Василива, его заместителем - Саломею Бобровскую.

Срок деятельности ВСК - один год. При этом комиссия за полгода после ее образования подать в Совет отчет о проделанной работе.

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Проект постановления №2302 "Об образовании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для осуществления парламентского контроля за расследованием нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов в течение 2017-2018 годов" зарегистрировали в Верховной Раде 24 октября.

В ВР VIII созыва действовала временная следственная комиссия по расследованию нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов. Она была образована 6 ноября 2018. В феврале 2019-го депутаты продолжили ее работу еще на три месяца.

Народный депутат Украины Ирина Венедиктова 17.10.2019 г. в ходе встречи с предпринимателями ТЦ "Барабашово" под стенами администрации президента Украины сообщила о намерении инициировать создание временной следственной комиссии по деятельности харьковских городских властей и лично мэра Геннадия Кернеса.

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