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четверг, 17 октября 2019 17:17

Деятельность Кернеса и других харьковских чиновников проверит временная следственная комиссия - Венедиктова

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Народный депутат Украины Ирина Венедиктова 17.10.2019 г. в ходе встречи с предпринимателями ТЦ "Барабашово" под стенами администрации президента Украины сообщила о намерении инициировать создание временной следственной комиссии по деятельности харьковских городских властей и лично мэра Геннадия Кернеса.

  Нардепы Ирина Венедиктова и Алексей Кучер встретились с предпринимателями ТЦ "Барабашово" под стенами администрации президента Украины
Нардепы Ирина Венедиктова и Алексей Кучер встретились с предпринимателями ТЦ "Барабашово" под стенами администрации президента Украины

Это решение стало следствием многочисленных, обоснованных жалоб лидеров крупнейших профсоюзных объединений и общественных организаций ТЦ "Барабашово" на действия чиновников. В частности депутата возмутило нежелание городского головы выслушать харьковчан в вопросе строительства дороги через территорию ТЦ "Барабашово", угрозы чиновников расправиться с несогласными при помощи бульдозеров, многочисленные попытки силового давления на харьковский бизнес. Вместе с народным депутатом Алексеем Кучером, также принимавшим участие во встрече, Ирина Венедиктова заверила, что президент Украины осведомлён о непростой ситуации в Харькове.

  Нардепы Ирина Венедиктова и Алексей Кучер встретились с предпринимателями ТЦ "Барабашово" под стенами администрации президента Украины
Нардепы Ирина Венедиктова и Алексей Кучер встретились с предпринимателями ТЦ "Барабашово" под стенами администрации президента Украины

Также народные избранники отметили, что в Харькове большое количество незавершённых проектов в области строительства и ремонта дорог, в частности упоминался Московский проспект, перекрёсток ул. Академика Павлова и Московского проспекта, другие проблемные дороги. Поэтому, создание очередного дорожного долгостроя вызывает не мало вопросов.

Наличие большого количества проблемных моментов, нежелание властей слышать харьковчан, а также необходимость разобраться в эффективном использовании бюджетных средств – эти аргументы являются решающими для инициирования создания временной следственной комиссии.

  Нардепы Ирина Венедиктова и Алексей Кучер встретились с предпринимателями ТЦ "Барабашово" под стенами администрации президента Украины
Нардепы Ирина Венедиктова и Алексей Кучер встретились с предпринимателями ТЦ "Барабашово" под стенами администрации президента Украины

Также на встрече стало известно, что юристы ТЦ "Барабашово" уже подготовили и в ближайшее время подадут в установленном законом порядке необходимые документы для обжалования решений последней сессии Харьковского городского совета в части строительства автомагистрали через территорию ТЦ "Барабашово", расторжения арендных отношений по отдельным участкам территории торгового центра.

Ирина Венедиктова и Алексей Кучер пообещали в ближайшее время связаться с предпринимателями для координации действий в урегулировании данных вопросов.

Українські новини
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