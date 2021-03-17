В работе Google произошел масштабный сбой

В работе поисковика Google произошли сбои.

Не работал также сервис электронной почты Gmail, попытка соединиться заканчивалась разрывом. Об этом свидетельствуют данные downdetector.

Проблемы наблюдались в Украине и других европейских странах.

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Сейчас работу сервисов Google удалось восстановить.

По всему миру произошел сбой в работе мессенджера Telegram. Пользователи сообщают о проблемах с подключением и отправкой сообщений.