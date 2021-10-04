В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел глобальный сбой

У Facebook заявили, що вже знають про проблему й усувають її. Фото: Reuters

4 октября в работе социальных сетей Facebook и Instagram произошел глобальный сбой.

Затронуло и мессенджер WhatsApp. Проблемы в работе начались примерно в 18:00 по Киеву, сообщает портал Downdetector. В Facebook, который владеет Instagram и WhatsApp, заявили, что знают о проблеме и устраняют ее.

"Мы знаем, что у некоторых людей возникают проблемы с доступом к нашим приложениям и продуктам. Мы работаем над тем, чтобы как можно скорее вернуть все в норму, и приносим извинения за любые неудобства", — написал в Twitter руководитель отдела коммуникаций компании Энди Стоун.

Причины сбоя пока неизвестны, но они носят масштабный характер. На проблемы в работе приложений жалуются по всему миру.

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4 октября в работе мессенджера Telegram также произошел масштабный сбой. В конце прошлого месяца в работе соцсети Twitter произошел масштабный сбой. Это повлияло на доступ к платформе. О сбоях в приложении сообщили около 40 тыс. пользователей. Их фиксировали в США и Европе.