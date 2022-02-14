В пяти областях "забили" на вакцинацию от Covid-19

В пяти регионах Западной Украины хотя бы одну Covid-прививку сделали только 36-44% взрослого населения. Фото: Валерий Шмаков, Gazeta.ua

Закарпатская, Черновицкая, Ивано-Франковская, Волынская и Ривненская области продолжают иметь самый низкий показатель Covid-вакцинации в Украине.

Хотя бы одну прививку там сделали только 36-44% взрослого населения, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге 14 февраля.

"Хочу еще раз напомнить и призвать: вакцинируйтесь – это действительно спасет вашу жизнь и позволит жить привычной жизнью: в покое и без ограничений", – сказал Ляшко.

Наибольшую прививку в последнюю неделю с расчетом на 100 тыс. населения сделали в Луганской области.

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В пятерку регионов, где за последнюю неделю увеличились показатели вакцинации, вошли Харьковская, Закарпатская, Полтавская и Ровенская области.

Всего в 24 из 25 регионах Украины более 40% человек получили по меньшей мере одну вакцину от Covid-19.

В 10 областях этот показатель составляет более 50%, а в 21 регионе две прививки сделали более 40% украинцев.

За сутки 13 февраля в Украине было выявили 16 993 новых случаев Covid-19. Это на 7525 меньше, чем за предыдущие сутки. Из них положительные тесты имеют 1447 детей и 252 медработника. В больницу попали 2270 больных. Умерли 142 пациента. Выздоровели - 9338. В Украине впервые за последний месяц стабилизируется ситуация с коронавирусом. Такая тенденция началась на неделю раньше, чем это прогнозировали в Минздраве, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко 14 февраля.