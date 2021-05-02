В пяти областях за сутки не сделали ни одной прививки против Covid-19

Более 700 тыс. украинцев получили прививки против коронавируса. Фото: pixabay.com

2661 человек вакцинировался против коронавируса за сутки 1 мая в Украине.

В пяти регионах за вчера не сделали ни одной прививки. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его данным, 754 926 человек привито от начала кампании, из них получили 1 дозу - 754 924 человека. Завершили вакцинацию (получили две дозы) - 290 человек. Из них двое получили одну дозу за рубежом.

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Больше всего прививок против коронавируса за минувшие сутки сделали в Николаевской (425) и Донецкой (350) областях.

При этом в Ивано-Франковской, Луганской, Тернопольской, Кировоградской и Хмельницкой областях за сутки не сделали ни одной прививки. По каким причинам - Степанов не уточнил.

В Украине выросли темпы вакцинации населения против Covid-19 в конце апреля. 29 и 30 апреля прививки получили более 70 тыс. человек. 29 апреля против коронавируса вакцинировали рекордное количество людей.