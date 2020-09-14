В психоневрологическом интернате зафиксировали вспышку коронавируса

В психоневрологическом интернате 8 человек заразились коронавирусной инфекцией. Фото: Reuters

В Любарскому психоневрологическом интернате, что в Житомирской области, зафиксировали вспышку Covid-19.

Так, коронавирусной инфекции обнаружили в восьми человек. Об этом рассказала заместитель председателя Житомирской ОГА Наталья Остапченко во время брифинга.

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"В Любарскому психоневрологическом интернате есть больные коронавирус. Это интернат закрытого типа. Там сегодня восемь инфицированных Covid-19", - сообщила она.

В Украине за минувшие сутки обнаружили 2462 случая Covid-19. Умерли 33 человека. В целом на утро 14 сентября зафиксировали 156797 больных коронавирусом. Вследствие болезни умерли 3211 инфицированных.