Пять человек сдали ПЦР-тесты и ожидают их результаты. Фото: Reuters

На Буковине, в селе Нижние Становцы Кицманского района Черновицкой области, в психоневрологическом интернате обнаружили вспышку коронавируса.

Сейчас коронавирусной инфекцией подтвердили в 11 подопечных интерната. Об этом сообщил директор учреждения Николай Харина, передает Укринформ.

"Состояние больных стабильное, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. К счастью, больных в тяжелом состоянии нет. Пять человек сдали ПЦР-тесты и ожидают в ближайшие дни получить их результаты", - отметил директор.

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Стоит отметить, что в Нижнестановецком психоневрологическом интернате сейчас находится 187 человек, которые круглосуточно проживают в учреждении. Учреждение закрыли на карантин, никого постороннего не пускают, персонал работает в масках и защитных костюмах.

Коронавируса заразился депутат Киевсовета Константин Яловой. О своем коронапозитивнм статусе он узнал 25 августа.