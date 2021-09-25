В Приват24 не будут работать некоторые функции: подробности

В Приват24 будут недоступны некоторые функции. Фото: privat

В ночное время 25 и 26 сентября в связи с техническими работами не будут работать некоторые функции Приват24.

Как отмечается, временно недоступными будут некоторые операции в Приват24 для бизнеса. Об этом сообщила пресс служба ПриватБанка в Facebook.

"На выходные ночью ПриватБанк проводит технические работы по модернизации онлайн банка Приват24 для бизнеса. Именно в ночное время 25 и 26 сентября некоторые операции в Приват24 для бизнеса могут быть недоступными", - говорится в сообщении.

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