В Припяти впервые после аварии на ЧАЭС установили новогоднюю елку

Елка в Припяти. Фото: Зік

В Припяти впервые установили новогоднюю елку с момента аварии на Чернобыльской АЭС.

На ее открытие приехали бывшие жители города, которые украсили дерево новогодними игрушками и своими фотографиями с детства. Елку установили возле одного из центральных зданий Припяти, дворца культуры "Энергетик", сообщает ZIK.

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Город Припять расположен на берегу реки Припять в 3-х км от Чернобыльской АЭС. До аварии на Чернобыльской АЭС в городе проживало 47,5 тыс. человек, ныне постоянное население отсутствует в связи с высоким уровнем радиации.