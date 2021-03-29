В приложении "Дія" появится новый функционал

Нововведение станет новым этапом развития цифровых документов в Украине. Фото: pixabay.com

Новые функции приложения "Дія" значительно упростят взаимодействие между клиентами и поставщиками услуг. Любой предприниматель сможет создать QR.

Клиент, наводя на код, получит сообщение с просьбой подтвердить передачу цифровой копии документа. Согласовав политику конфиденциальности в один клик, на почту администратора придет цифровая копия документа, анонсировал вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

"На выходных заселялись в отель. Конечно же, на вопрос предоставить документы показал "Дію". Менеджер сфотографировал экран телефона. Наверняка потом он распечатал фото и приложил к чеку. Раньше я собственными глазами видел именно такое продолжение. Конечно, это непрактично, неорганично и неэстетично. Скоро мы презентуем услугу "статический QR", - рассказал Федоров.

По его мнению, это станет новым этапом развития цифровых документов в Украине.

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К 2025 году Европейский Союз планирует покрыть 5G всю территорию Украины. Минцифра реализует четкий план покрытия территории страны.