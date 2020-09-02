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среда, 02 сентября 2020 18:34

В приложении "Дія" появится электронная подпись

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В приложении &quot;Дія&quot; появится электронная подпись
Украинцы смогут получать квалифицированную электронную подпись бесплатно и полностью онлайн. Фото: Reuters

Кабинет Министров одобрил постановление, согласно которому в Украине начнется реализация экспериментального проекта по внедрению квалифицированной электронной подписи "Смарт-Дія" в мобильное приложение "Дія".

Так, пользователи "Дії" смогут получать квалифицированный электронной подписи бесплатно и полностью онлайн. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

"Эксперимент предусматривает возможность удаленной идентификации граждан при помощи мобильного приложения "Дія" для получения квалифицированной электронной подписи "Смарт-Дія", - говорится в сообщении.

Как отмечается, удаленная идентификация пользователей для формирования первого квалифицированного сертификата будет осуществляться на основе данных, содержащихся в Едином государственном демографическом реестре и единой информационной системе МВД и с помощью технологии распознавания лиц FaceID.

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"В течение 6 месяцев эти данные будут использоваться для формирования краткосрочного ключа электронной подписи (КЭП) в "Дія". После завершения срока пользователь снова проходить процедуру идентификации с помощью мобильного приложения. Подтверждать запрос на формирование краткосрочного КЭП в "Дія" пользователи будут с помощью технологии распознавания лиц", - говорится в сообщении.

В Министерстве сообщают, что пока количество потенциальных пользователей квалифицированной электронной подписью "Смарт-Дія" составляет около 8 млн украинцев. Они являются владельцами биометрических загранпаспортов и паспортов гражданина Украины в форме ID-карты и пользуются смартфонами с NFC-модулем.

Как сообщается, за техническую и технологическую реализацию эксперимента будет отвечать ГП "Дія", что относится к сфере управления Минцифры. Проект реализуется в партнерстве с Министерством внутренних дел и Государственной миграционной службой Украины.

В приложении "Дія" появилась автогражданка. Чтобы увидеть страховой полис, нужно загрузить приложение на смартфон или обновить его до последней версии. Документ отображается автоматически. В приложении также доступны права, техпаспорт, ID-карта, загранпаспорт и студенческий.

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Дата
02
сентября

Кабмин принял постановление о создании Нацполиции

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