В правительстве уже составляют список вопросов для переписи населения

Глава правительства считает, что провести перепись на сумму значительно меньшую, чем 3,4 млрд грн вполне реально. Фото: "Укринформ".

Кабинет министров уже готовится для проведения в декабре 2020-го в Украине переписи населения.

"Мы будем говорить об этом где-то в январе, потому что планируется проведение в следующем году только в декабре, потому что это релевантный месяц, когда люди обычно дома собираются, даже если они работают какую-то часть времени за рубежом. Поэтому времени на подготовку переписи в следующем году у нас достаточно", - сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук на брифинге по итогам заседания правительства, сообщает корреспондент Укринформа.

По его словам, министр КМУ Дмитрий Дубилет уже составляет тот перечень вопросов, на которые правительство хотело бы получить ответы в результате проведения этой переписи.

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"До конца года мы планируем провести так называемый цифровую перепись населения, то есть с помощью различных статистических и методологических методов, за счет работы с реестрами, их сочетание, сопоставления, выясним ответы на большинство этих вопросов", - пояснил Гончарук.

В то же время глава правительства считает, что провести перепись на сумму значительно меньшую, чем 3,4 млрд грн вполне реально. Гончарук предположил, что сэкономить средства можно в том числе в случае привлечения к этому процессу работников Укрпочты и ряда других от государственных организаций.

Правительство окончательно согласовало сроки проведения всеукраинской переписи населения. Она состоится в ноябре-декабре 2020-го. Это будет вторая всеукраинская перепись за годы независимости Украины.