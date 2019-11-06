В правительстве уже составляют список вопросов для переписи населения

 
Ексклюзивы
1/5
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
Просмотров: 729
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
1 Просмотров: 1791
Банковая допустила ошибку
Банковая допустила ошибку
1 Просмотров: 2088
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
21 Просмотров: 4860
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
Просмотров: 1593
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 909
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
2 Просмотров: 5139
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Просмотров: 729
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
5 Просмотров: 6687
Яременко должен сложить мандат. Случай именно тот - эксперт
Яременко должен сложить мандат. Случай именно тот - эксперт
1 Просмотров: 1521
Фото
Все фото
5
8
27
6
6
Книги и кофе дороже вдвое - украинка рассказала о жизни румын
Книги и кофе дороже вдвое - украинка рассказала о жизни румын
&quot;Год без Кати&quot;: под ОП прошла акция в честь Гандзюк
"Год без Кати": под ОП прошла акция в честь Гандзюк
Американец фотографирует места, где прошлое говорит с будущим
Американец фотографирует места, где прошлое говорит с будущим
Без страховки лечение зуба 2300 долларов - украинка рассказала о жизни в штатах
Без страховки лечение зуба 2300 долларов - украинка рассказала о жизни в штатах
Нет алкоголя, клубов, баров, свинины и собак - украинка рассказала о жизни на Мальдивах
Нет алкоголя, клубов, баров, свинины и собак - украинка рассказала о жизни на Мальдивах
Видео
Все видео
Как в 1937-м: у волонтеров и добровольцев прошли массовые обыски
Как в 1937-м: у волонтеров и добровольцев прошли массовые обыски
Руины закарпатских замков показали с высоты птичьего полета
Руины закарпатских замков показали с высоты птичьего полета
Мужчина голышом разгуливал по торговому центру
Мужчина голышом разгуливал по торговому центру
Помним: имена и фото всех воинов, погибших в октябре на Донбассе
Помним: имена и фото всех воинов, погибших в октябре на Донбассе
Показали мощное видео учений украинских зенитчиков
Показали мощное видео учений украинских зенитчиков
Интервью
1/5
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 909
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 720
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3456
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 1989
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 990
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
04 ноября 2019
Просмотров: 882
Ударна хвиля
За кілька років до смерті баба пережила шок. Двоюрідний брат Женя захопився радіо. Тікав з уроків, натягував дроти й сідав надворі на лавці. Інший ...
среда, 06 ноября 2019 17:26

В правительстве уже составляют список вопросов для переписи населения

  Комментировать
В правительстве уже составляют список вопросов для переписи населения
Глава правительства считает, что провести перепись на сумму значительно меньшую, чем 3,4 млрд грн вполне реально. Фото: "Укринформ".

Кабинет министров уже готовится для проведения в декабре 2020-го в Украине переписи населения.

"Мы будем говорить об этом где-то в январе, потому что планируется проведение в следующем году только в декабре, потому что это релевантный месяц, когда люди обычно дома собираются, даже если они работают какую-то часть времени за рубежом. Поэтому времени на подготовку переписи в следующем году у нас достаточно", - сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук на брифинге по итогам заседания правительства, сообщает корреспондент Укринформа.

По его словам, министр КМУ Дмитрий Дубилет уже составляет тот перечень вопросов, на которые правительство хотело бы получить ответы в результате проведения этой переписи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оккупанты собирают данные о населении Донбасса

"До конца года мы планируем провести так называемый цифровую перепись населения, то есть с помощью различных статистических и методологических методов, за счет работы с реестрами, их сочетание, сопоставления, выясним ответы на большинство этих вопросов", - пояснил Гончарук.

В то же время глава правительства считает, что провести перепись на сумму значительно меньшую, чем 3,4 млрд грн вполне реально. Гончарук предположил, что сэкономить средства можно в том числе в случае привлечения к этому процессу работников Укрпочты и ряда других от государственных организаций.

Правительство окончательно согласовало сроки проведения всеукраинской переписи населения. Она состоится в ноябре-декабре 2020-го. Это будет вторая всеукраинская перепись за годы независимости Украины.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В правительстве уже составляют список вопросов для переписи населения». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
ноября

Украина заключила военный союз со Швецией

Власти пообещали Галичине автономию

Часть военных пошла на переговоры с росиянами

Государство взяло под контроль торговлю наркотиками

Украинскую отаманшу убил предатель

Застрелили президента США

Самое читаемое
Ищите женщину: обнаженные модели сливаются с природой
Ищите женщину: обнаженные модели сливаются с природой
21
 1 Просмотров: 54603
Слез не сдерживает никто: прощаются с Денисом Чаленко, которого нашли мертвым на путях
Слез не сдерживает никто: прощаются с Денисом Чаленко, которого нашли мертвым на путях
10
 Просмотров: 28261
Какая еда поможет уберечься от инсульта - советы врача
Какая еда поможет уберечься от инсульта - советы врача
 Просмотров: 17370
Нашли предсказание о мировой войне
Нашли предсказание о мировой войне Просмотров: 14140
&quot;На счету надо иметь $10 тысяч&quot; - украинка рассказала, как переехать в Канаду
"На счету надо иметь $10 тысяч" - украинка рассказала, как переехать в Канаду
5
 Просмотров: 11277
Общество
В Facebook исчез аккаунт Портнова
В Facebook исчез аккаунт Портнова Просмотров: 234
Грузовикам ограничили въезд в Киев
Грузовикам ограничили въезд в Киев Просмотров: 171
Фотокорреспонденту LB.ua отказали в аккредитации в зону ООС
Фотокорреспонденту LB.ua отказали в аккредитации в зону ООС Просмотров: 144
ГБР взялось за Софию Федыну
ГБР взялось за Софию Федыну 20 Просмотров: 1278
Есть ли предпринимательство вариантом для преодоления бедности
Есть ли предпринимательство вариантом для преодоления бедности
 Просмотров: 162
Больше всего комментируют
20
ГБР взялось за Софию Федыну
6
Расследование дел Майдана остановят
5
Милованова снова обозвали "дебилом". Теперь в "Слуге народа"
4
В центре Харькова установили мемориальную доску генералу КГБ
3
Украинскую отаманшу убил предатель
Голосов: 46849
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua