В правительстве рассказали, куда делись деньги, выделенные на доплаты врачам

Министр Олег Немчинов объяснил, почему не все врачи получили доплаты. Фото: Громадське

Некоторые облгосадминистрации потратили субвенцию, которую государство предоставило для доплаты медикам, на закупку медтехники и оборудования в больнице.

"То есть она была использована будто бы на медицинские цели, но не на зарплату", - сказал министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире программы "Мокрик По Живому" на hromadske.

По его мнению, потратить эти деньги таким образом решали непосредственно облгосадминистрации. Поэтому есть основания привлекать к ответственности глав ОГА, финансовых подразделений, медицинских департаментов и медучреждений.

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Напомним, Министерство здравоохранения и правительство пообещали доплаты за март и апрель в 300% к зарплатам медикам, которые лечат больных COVID-19. Ранее различные доплаты обещали врачам и местные администрации. Однако, эти суммы получили не все.