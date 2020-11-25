В последний четверг осени погода приятно удивит

26 ноября в Украине будет солнечно, без существенных осадков.
Температура воздуха в четверг также должна быть комфортной, сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.
В течение дня в большинстве областей ожидается +4...8°С, в Крыму до +10°С. На востоке страны холоднее - +2...4°С.
В столице сухо и достаточно тепло. В течение дня около +5°С. А вот выходными появятся осадки и похолодает: в субботу-воскресенье в Киеве вероятен дождь, сильный ветер и снег.
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Ночью 26 ноября на востоке и северо-востоке прогнозируют небольшой мокрый снег. 27 числа в западной части, днем также в северных, Винницкой, местами в Черкасской и Полтавской областях умеренный дождь со снегом. На остальной территории без осадков.
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