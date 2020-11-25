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среда, 25 ноября 2020 13:28

В последний четверг осени погода приятно удивит

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В последний четверг осени погода приятно удивит
В течение дня в большинстве областей ожидается +4...8°С. Фото: pixabay.com

26 ноября в Украине будет солнечно, без существенных осадков.

Температура воздуха в четверг также должна быть комфортной, сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

В течение дня в большинстве областей ожидается +4...8°С, в Крыму до +10°С. На востоке страны холоднее - +2...4°С.

В столице сухо и достаточно тепло. В течение дня около +5°С. А вот выходными появятся осадки и похолодает: в субботу-воскресенье в Киеве вероятен дождь, сильный ветер и снег.

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Ночью 26 ноября на востоке и северо-востоке прогнозируют небольшой мокрый снег. 27 числа в западной части, днем также в северных, Винницкой, местами в Черкасской и Полтавской областях умеренный дождь со снегом. На остальной территории без осадков.

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