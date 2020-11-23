Мокрый снег и гололед: дали прогноз до конца недели

Ночью 26 ноября на востоке и северо-востоке прогнозируют небольшой мокрый снег. Фото: pixabay.com

Осадки сегодня ожидаются только в северо-восточных и западных областях Украины. Температура ночью от -3...+2°С.

В Карпатах -5...10°С, днем +1...6°С, сообщает Укргидрометцентр.

Ночью в северо-восточной части страны небольшой снег, днем местами в западных областях дожди, на остальной территории без осадков. На Левобережье гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с, днем на западе местами порывы 15-20 м/с. Температура на юге до +9°С, в восточных областях около 0°С. В столице и области 23 ноября осадки не прогнозируются. Температура ночью 0...+2°С, днем +4...6°С, на Киевщине ночью от -3...+2°С, днем от +1...6°С.

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24 ноября в Киеве обещают облачность, небольшой дождь с мокрым снегом. Температура воздуха составит от +3...5°C. В Карпатах ночью 24 ноября -6...1°С.

25 ноября на востоке и северо-востоке небольшой дождь и мокрый снег, на остальной территории без осадков. На дорогах Левобережья гололед. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью -3...+2°С. На Закарпатье и Прикарпатье -6...1°С, днем +1...6°С, в юго-западной части до +9°С, днем около 0°С.

В столичном регионе 25 ноября без осадков. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью -3...+2°С, днем +1...6°С.

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Ночью 26 ноября на востоке и северо-востоке прогнозируют небольшой мокрый снег. 27 числа в западной части, днем также в северных, Винницкой, местами в Черкасской и Полтавской областях умеренный дождь со снегом. На остальной территории без осадков. Температура ночью от -5...+1°С, в Карпатах местами -12...6°С, днем +1...7°С. На Киевщине 26-27 ноября без осадков, лишь днем 27 ноября умеренный дождь с мокрым снегом. Температура ночью -5...0°С, днем +1...6°С.

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Зима в этом году будет характеризоваться резкими изменениями погодных условий. Температура воздуха будет выше, чем 30 лет назад. Об этом рассказал руководитель Укргидрометцентра Николай Кульбида.