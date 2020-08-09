В порту "Южный" стоит судно: половина экипажа заражена коронавирусом

В Одесской области, в городе Южный в морской порт зашел сухогруз PATRA под флагом Греции, на котором половина экипажа инфицирована коронавирусной инфекцией.
Всего на судне 22 моряка. Об этом 8 августа сообщил директор Лабораторного центра МЗ Украины на водном транспорте Николай Голубятников.
"Судно пришло из египетского порта Эль-Дехейла с экипажем из 22 моряков. На рейде у порта Южный выяснилось, что несколько человек имеют признаки ОРВИ. Санитарно-эпидемиологическая служба поднялась на борт и провела медицинский осмотр и эпидрасследование с взятием материала на коронавирус. при тестировании в 11 моряков обнаружили Covid-19 ".
Сейчас решается вопрос о госпитализации больных и обследования тех, у кого не обнаружили коронавирус, или кто перенес его.
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Как отмечается, все моряки застрахованы. Они будут помещены в одну из городских больниц.
Власти Маврикия объявила режим чрезвычайной ситуации после разлива нефти у берегов острова. Разлив произошел недалеко от заповедника Blue Bay Marine Park и популярных пляжей.
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