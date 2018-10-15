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понедельник, 15 октября 2018 09:54

В понедельник в Украине по-летнему тепло

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В понедельник в Украине по-летнему тепло
Местами температура днем ​​достигнет +25. Фото: ICTV

В понедельник, 15 октября, в Украине без осадков, местами температура днем ​​достигнет +25. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На всей территории Украины сегодня прогнозируют небольшую облачность, без осадков. Температура от +19 до +25, ночью - от +2 до +10.

Погожий погода продержится неделю. Похолодание начнется лишь в 20-х числах октября. Пишет синоптик Наталья Диденко на своей странице.

"Первое дыхание похолодания почувствуют западные области 21-го октября, в дальнейшем - большинство Украины.

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Однако это похолодание ожидается мягким от нынешних + 17 + 23-х градусов спокойно снизятся до + 9 + 15-ти ", - пишет она.

Напомним, что с 15 октября в Киеве начнут развертывание системы централизованного отопления. Этот процесс будет продолжаться до 2 недель, ведь длительное отсутствие горячей воды отрицательно повлияла на состояние сетей.

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15
октября

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