В Польшу пешком: украинцев начали пускать через границу

Пункт пропуска "Шегини" открыли для пешеходов.Фото: varianty.lviv.ua

16 мая на украинской-польской границе возобновил работу пешеходный пункт пропуска "Шегини". Теперь в этом месте Львовской области кроме автомобильного направления оборудован переход.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Людей пропускают только в пешем порядке, так смежной стороной работу автомобильного направления не было восстановлено.

До введения карантина государственную границу в этом пункте пропуска за сутки пешком пересекало около 2 тысяч человек.

По состоянию на 08.00 16 мая через границу пропущено почти 400 человек. Всем гражданам, прибывшим на вход в Украине в обязательном порядке пограничники провели температурный скрининг. Лиц с повышенной температурой тела не обнаружено.

Полноценно все направления в пункте пропуска смогут функционировать только в случае осуществления их пропуска польской стороной.

С учетом изменений, внесенных правительственными решениями, на государственной границе в настоящее время временно закрыты 122 пункта пропуска, а в 19 приостановлено пешеходное сообщение.

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Напомним, что с 17 марта пункты пропуска через государственную границу временно закрыты для международного пассажирского железнодорожного, воздушного и автомобильного (для автобусов) сообщения. Тогда почти 2 тыс. украинцев заполнили на сайте Посольства Украины в Польше форму, указав, что не могут вернуться домой самостоятельно и ожидают организованной эвакуации.