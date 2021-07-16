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пятница, 16 июля 2021 23:05

В Польше утонул двухлетний ребенок из Украины

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В Польше утонул двухлетний ребенок из Украины
Родителям грозит лишение свободы. Фото: fakt.pl

На западе Польши, в озере Шперек утонул двухлетний ребенок из Украины.

Родителям грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщает Fakt.

Мальчик, находясь без присмотра родителей, ночью покинул дом недалеко от озера в развлекательном центре "Лидо" и упал с помоста в водоем.

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Ребенка в воде заметил прохожий, который вызвал спасателей. Спасти ребенка не удалось.

Родители ребенка не являются гражданами Украины. Они появились у озера, когда шла спасательная операция. Родители с мальчиком приехали на отдых с двумя семьями, и накануне длительное время употребляли спиртные напитки.

Местная прокуратура выдвинула родителям обвинения в том, что их двухлетний сын за их вины оказался в опасности.

Родителям мальчика грозит от трех месяцев до пяти лет лишения свободы.

Ночью 5 марта вблизи города Ярослав Подкарпатского воеводства разбился рейсовый украинский автобус Познань - Херсон. В салоне были 55 пассажиров и два водителя, все украинцы. 3 женщины 1960, 1967 и 1988 годов рождения и двое мужчин 1968 и 1992 годов рождения погибли. Еще 39 человек забрали в 6 местных больниц. Пассажирами автобуса были зароботчане и студенты. Одна женщина со Львовщины, остальные - жители Одесской, Днепропетровской, Хмельницкой и Тернопольской областей.

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