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пятница, 31 июля 2020 09:58

В Польше похитили и обезглавили скульптуру советского маршала

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В Польше похитили и обезглавили скульптуру советского маршала
В польском городе Легница похитили и осквернили скульптуру советского маршала. Фото: fakty.lca.pl

В польской Легнице неизвестные украли с мемориального кладбища и обезглавили скульптуру советского маршала Константина Рокоссовского.

Как пишет Fakty.lca.pl, она была частью экспозиции Музея меди, расположенного под открытым небом.

Полиция разыскала похищенную фигуру маршала на одной из городских улиц, но уже без головы. Теперь польские полицейские ищут часть памятника и подозреваемых в правонарушении.

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Ранее стало известно, что глава Лозенецкого района Софии, столицы Болгарии, Константин Павлов призвал убрать из местного парка памятник "советским освободителям".

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Дата
31
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