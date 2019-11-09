В Польше по запросу России задержали АТОвца. Вмешаться должны ГПУ и МВД

Фото: eurosolidarity.org

Генеральная прокуратура Украины и украинское бюро Интерпола, которое находится в ведении Министерства внутренних дел, должны приложить все усилия, чтобы украинский ветеран Игорь Мазур (Тополя), задержанный в Польше, был как можно скорее освобожден. Соответствующее обращение к руководству правоохранительных органов обнародовал на своей странице народный депутат Украины из фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий.

"В Польше задержали Игоря Мазура (Тополь) по запросу Интерпола по представлению России. Это не первое такое задержание украинских граждан. Только в Польше за последние годы около 10 таких задержаний. В некоторых случаях задерживались ветераны российско-украинской войны", - сообщил Николай Княжицкий .

"Поляки по закону не могут действовать иначе. Пока фактов выдачи в Россию не было. Но задержаный находятся в заключении от трех месяцев до двух лет пока дело выясняется", - отмечает Княжицкий.

"Россия должна передать Польше материалы, на основании которых был запрос в Интерпол. Польские службы и суд будут их изучать. Дело может быть решено, если активно включится наша Генпрокуратура и украинский Интерпол, который находится в ведении МВД. Прошу генерального прокурора Рябошапку и министра внутренних дел Арсена Авакова активно содействовать освобождению украинского ветерана.

Интерпол часто пытаются использовать в политических целях. А мы будем работать над решением вопроса с польскими парламентариями", - отметил народный депутат.