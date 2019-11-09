В Польше по запросу России задержали АТОвца. Вмешаться должны ГПУ и МВД

 
Ексклюзивы
1/5
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Просмотров: 243
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Просмотров: 135
"Делам Майдана труба?": Офис Зеленского пикетируют
"Делам Майдана труба?": Офис Зеленского пикетируют
2 Просмотров: 936
Российский флот может устроить провокации возле Одессы и захватить береговую линию - экс-командующий НАТО
Российский флот может устроить провокации возле Одессы и захватить береговую линию - экс-командующий НАТО
1 Просмотров: 2556
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Просмотров: 423
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
Просмотров: 846
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
1 Просмотров: 2052
Банковая допустила ошибку
Банковая допустила ошибку
1 Просмотров: 2196
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
21 Просмотров: 5148
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
Просмотров: 1710
Фото
Все фото
7
24
10
5
33
Показали, как украинские военные учатся воевать в Литве
Показали, как украинские военные учатся воевать в Литве
Техно-лаборатория, куклы-снежки и кино: в Киеве проходит выставка бизнес-достижений восточной Украины
Техно-лаборатория, куклы-снежки и кино: в Киеве проходит выставка бизнес-достижений восточной Украины
Страшный эксперимент: художница в течение шести часов позволяла зрителям делать с собой что угодно
Страшный эксперимент: художница в течение шести часов позволяла зрителям делать с собой что угодно
В Резюме пишут рост, вес и где работают родственники - украинка рассказала о работе в Корее
В Резюме пишут рост, вес и где работают родственники - украинка рассказала о работе в Корее
Показали фотографии с общественного транспорта, которые заставят хохотать
Показали фотографии с общественного транспорта, которые заставят хохотать
Видео
Все видео
Можем вернуться в любой момент - все детали о сегодняшнем отвода в Петровском
Можем вернуться в любой момент - все детали о сегодняшнем отвода в Петровском
Сегодня отмечают День украинской письменности и языка
Сегодня отмечают День украинской письменности и языка
Суд не разрешил вернуть харьковскому проспекту имя Жукова
Суд не разрешил вернуть харьковскому проспекту имя Жукова
"Цифра", полвека, вебкамера - разобрали диктант национального единства
"Цифра", полвека, вебкамера - разобрали диктант национального единства
Украинцы пишут Радиодиктант национального единства (он-лайн)
Украинцы пишут Радиодиктант национального единства (он-лайн)
Интервью
1/5
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1125
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 828
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3663
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 2052
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 999
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
09 ноября 2019
Просмотров: 81
Для людей
"У Швеції штрафи такі, що краще не жартувати. Можна влипнути на сотні, а то й тисячі євро. Краще дотримуватися правил: як написано, так і роби, ...
суббота, 09 ноября 2019 18:49

В Польше по запросу России задержали АТОвца. Вмешаться должны ГПУ и МВД

  Комментировать
В Польше по запросу России задержали АТОвца. Вмешаться должны ГПУ и МВД
Фото: eurosolidarity.org

Генеральная прокуратура Украины и украинское бюро Интерпола, которое находится в ведении Министерства внутренних дел, должны приложить все усилия, чтобы украинский ветеран Игорь Мазур (Тополя), задержанный в Польше, был как можно скорее освобожден. Соответствующее обращение к руководству правоохранительных органов обнародовал на своей странице народный депутат Украины из фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий.

"В Польше задержали Игоря Мазура (Тополь) по запросу Интерпола по представлению России. Это не первое такое задержание украинских граждан. Только в Польше за последние годы около 10 таких задержаний. В некоторых случаях задерживались ветераны российско-украинской войны", - сообщил Николай Княжицкий .

"Поляки по закону не могут действовать иначе. Пока фактов выдачи в Россию не было. Но задержаный находятся в заключении от трех месяцев до двух лет пока дело выясняется", - отмечает Княжицкий.

"Россия должна передать Польше материалы, на основании которых был запрос в Интерпол. Польские службы и суд будут их изучать. Дело может быть решено, если активно включится наша Генпрокуратура и украинский Интерпол, который находится в ведении МВД. Прошу генерального прокурора Рябошапку и министра внутренних дел Арсена Авакова активно содействовать освобождению украинского ветерана.

Интерпол часто пытаются использовать в политических целях. А мы будем работать над решением вопроса с польскими парламентариями", - отметил народный депутат.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Польше по запросу России задержали АТОвца. Вмешаться должны ГПУ и МВД». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
ноября

Страшный эксперимент: художница в течение шести часов позволяла зрителям делать с собой что угодно

Самое читаемое
Показали фотографии с общественного транспорта, которые заставят хохотать
Показали фотографии с общественного транспорта, которые заставят хохотать
33
 Просмотров: 106818
Обезьяна &quot;усыновила&quot; бродячего щенка и носится с ним, как с родным
Обезьяна "усыновила" бродячего щенка и носится с ним, как с родным
7
 Просмотров: 20674
Страшный эксперимент: художница в течение шести часов позволяла зрителям делать с собой что угодно
Страшный эксперимент: художница в течение шести часов позволяла зрителям делать с собой что угодно
10
 Просмотров: 20322
В лесу нашли женщину без документов и памяти - ищут родных
В лесу нашли женщину без документов и памяти - ищут родных
4
 Просмотров: 11448
Неразлучные друзья: показали очаровательные фото овчарки с хорьком
Неразлучные друзья: показали очаровательные фото овчарки с хорьком
27
 Просмотров: 11115
Общество
С арестованным добровольцем Мазуром встретился консул
С арестованным добровольцем Мазуром встретился консул Просмотров: 216
Без давления России не обошлось: в Польше задержали нашего солдата-добровольца
Без давления России не обошлось: в Польше задержали нашего солдата-добровольца Просмотров: 1755
Новая власть по: Московскую церковь уже переименуют на русскую
Новая власть по: Московскую церковь уже переименуют на русскую 1 Просмотров: 1008
Украинский - это круто: подобрали 100 самых удивительных слов
Украинский - это круто: подобрали 100 самых удивительных слов Просмотров: 702
Можем вернуться в любой момент - все детали о сегодняшнем отвода в Петровском
Можем вернуться в любой момент - все детали о сегодняшнем отвода в Петровском
 1 Просмотров: 567
Больше всего комментируют
8
Комик Молочный заявил, что по Киеву ходят фашисты
6
На фронте горячо: пророссийские боевики палят по позициям ВСУ
5
Президент: "Свинарчук, Пашинский, Дубневич, Мыкытась. По ним будут приговоры"
5
Как выучить украинский язык. 10 советов от Порошенко
4
Притула отреагировал на скандал с Молочным
Голосов: 46904
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua