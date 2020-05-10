В полиции отчитались, как прошел День Победы в Украине

В Украине мероприятия по случаю Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне прошли без существенных нарушений правопорядка.
Однако полицейские открыли четыре уголовных производства и составили два десятка админпротоколов, сообщает пресс служба Национальной полиции.
Состоялось 495 мероприятий с участием почти 9000 человек. Работа каждого полицейского была направлена на разъяснение норм законодательства и необходимость соблюдения определенных ограничений.
По его словам, два уголовных производства расследуются в Сумской и Луганской областях. Еще два уголовных производства - в Донецкой области и в Киеве.
В частности в Сумской и Луганской областях установлен факт использования запрещенной символики.
В Донецкой области повреждены автомобили участников автопробега. В Киеве начато уголовное производство по факту нанесения в Дарницком районе телесных повреждений мужчине, который имел при себе шарф с символикой одной из политических партий.
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С 20 составленных административных протоколов большенство касалось использования во время мероприятий георгиевской ленты или нарушений правил карантина.
В оккупированных Донецке и Луганске захватчики в честь 9 мая устроили "победные" автопробеги, запустили "победный" трамвай и привлекли байкеров с флагами СССР.
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