В поезде "Укрзализныци" пассажир умер после падения с полки

Сейчас причины инцидента пассажира выясняют правоохранители и Укрзализныця. Фото: itc.ua

В поезде № 358 Рахов — Киев ночью 12 июня с верхней полки упал мужчина, после чего сказал, что чувствует себя хорошо. Утром его состояние ухудшилось, и он умер.

Об этом сообщает Укрзализныця.

По предварительной информации, пассажир упал с верхней полки около трех ночи. По словам перевозчика, эта полка была обустроена ремнями безопасности, которыми он не воспользовался. После падения мужчина сказал жене, что чувствует себя хорошо, но под утро его самочувствие ухудшилось.

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Поездная бригада поезда вызвала скорую помощь на ближайшую станцию Фастов. Медики прибыли на место и зафиксировали смерть мужчины, ушибов на его теле не обнаружили.

Сейчас причины инцидента выясняют правоохранители и Укрзализныця.

В поезде Рахов - Одесса случился потоп из-за проржавелой трубы. Пассажиры одного из плацкартных вагонов были вынуждены ехать в потоках воды.