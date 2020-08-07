В поезде "Ровно-Николаев" пьяный пассажир разбил окно и угрожал другим пассажирам ножом

Пьяный пассажир разбил окно и угрожал ножом. Фото: Факты

В поезде "Ровно - Киев - Николаев" пассажир разбил стекло и начал угрожать сотрудникам полиции.

Во время патрулирования поезда №122 сообщением "Ровно - Киев - Николаев" в полицию охраны обратился проводник и сообщил, что в тамбуре вагона кто-то разбил стекло, сообщает пресс-служба полиции.

Правоохранители обратили внимание на мужчину, с явными признаками алкогольного опьянения и порезами на руках.

Во время допроса, мужчина начал вести себя агрессивно, оскорблял присутствующих, а потом достал нож и начал угрожать.

Правоохранители усмирили дебошира и передали его коллегам-полицейским из Черкасской области.

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Ранее, пассажир поезда "Мариуполь-Киев" напал на женщину с сыном, избил ее и попытался изнасиловать, его задержала полиция.